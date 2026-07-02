Омичка решила обмануть государство и теперь должна ему 120 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Продать автомобиль, подлежащий по суду изъятию в пользу государства, решила хитрая жительница города Исилькуль. Однако вырученные за него 80 тысяч рублей не пошли впрок омичке — теперь она должна возместить государству 120 тысяч рублей за утраченное вещественное доказательство.

Авантюрное «приключение», в которое ввязалась жительница города Исилькуль, началось с того, что ее муж попался пьяным за рулем сотрудникам Госавтоинспекции. Автомобиль марки «Жигули», который был записан на женщину, подлежал конфискации в пользу государство. Это не устроило омичку, и она решила быстро продать машину, по сходной цене. Афера ей удалась — неустановленное лицо купило арестованный ВАЗ за 80 тысяч рублей. Однако, бесследное исчезновение автомобиля вызвало закономерные вопросы у сотрудников службы судебных приставов. Они не стали выяснять личность покупателя, а вместо этого подали на хитрую гражданку в суд, который заставил омичку возместить государству — в лице ТУ Росимущества по Омской области — реальный ущерб, причиненный в результате утраты вещественного доказательства. Сумма составила 120 тысяч рублей.

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