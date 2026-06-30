Омский тренер взыскала 797 тысяч за увольнение из-за поста в соцсетях

Долг был выплачен только под угрозой потери этого шикарного авто. Фото: ГУ ФССП России по Омской области

В Омске судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя 797 тысяч рублей в пользу бывшей сотрудницы. Женщина работала тренером в школе единоборств, но трудовой договор с ней заключен не был. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

В 2025 году работодатель дважды отправлял ее с воспитанниками на соревнования в Москву и Волгоград. Эти поездки не оформляли как командировки, суточные тренеру не платили. При этом по итогам полугодия на награждении спортсменов ее признали лучшим наставником.

После возвращения омичка опубликовала в соцсетях заметку о прошедших турнирах. Руководитель вызвал ее и в грубой форме потребовал уволиться по собственному желанию. Женщина отказалась. Тогда ее исключили из общих чатов школы, отобрали ключи от залов, где она вела тренировки. Положенную зарплату при увольнении ей не дали.

Тренер обратилась в суд. Иск был удовлетворен: предпринимателя обязали внести записи в трудовую книжку о приеме на работу и увольнении, а также выплатить задолженность по зарплате, компенсацию за задержку зарплаты, за неиспользованные отпуска и моральный вред. Общая сумма составила 797 тысяч рублей.

Однако даже после решения суда бизнесмен не торопился платить. Когда исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Кировскому округу, должнику временно запретили выезд за границу, наложили арест на банковские счета, а также запретили регистрационные действия с его автомобилем ZEEKR 001 2025 года выпуска.

Предприниматель, опасаясь, что машину арестуют и реализуют, полностью погасил долг. Кроме того, ему пришлось оплатить исполнительский сбор, так как он не исполнил решение суда в установленный добровольный срок. Сейчас все деньги перечислены бывшему тренеру, ее трудовые права восстановлены.

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