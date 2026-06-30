В омских супермаркетах нашли заплесневелые йогурт и творожок

В продуктах была плесень, хотя их срок годности еще не истек Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Омской области в понедельник, 29 июня 2026 года, объявило предостережения трем магазинам. Там продавались кислое молоко, просроченный майонез, йогурт и творожок с плесенью. Информация об этом содержится в Едином реестре проверок. Речь идет о торговых точках сетей «Магнит», «Магнит у дома» и «Пятерочка».

На некачественные продукты в Роспотребнадзор пожаловались покупатели. Все обращения были зарегистрированы в государственной системе мониторинга «Честный знак», где потребители могут оставить сообщение о некачественном товаре.

Первая жалоба поступила от покупателя магазина «Магнит» на улице 70 лет Октября в Кировском округе Омска. Человек купил там молоко с массовой долей жира 3,2 процента в упаковке 0,9 литра. Продукт оказался кислым на вкус, хотя срок годности еще не истек – молоко было произведено 6 июня 2026 года и должно было храниться до 18 июня. Производителем этого молока значится ООО «Лузинское молоко».

Второй случай произошел в магазине «Магнит у дома» на улице Профинтерна. Там покупатель приобрел майонез «Я люблю готовить» классический провансаль, жирностью 67 процентов, в упаковке 700 миллилитров. Дата производства – 26 февраля 2026 года, срок годности заканчивался 26 июня. Но покупка была совершена уже 28 июня, то есть товар лежал на прилавке с просрочкой. Производителем майонеза является АО «Жировой комбинат».

Третье обращение касалось творожного десерта, купленного в «Пятерочке» на улице Заозерной. Покупатель приобрел пастилизованный взбитый творожок «Чудо» с черникой, массовой долей жира 4,2 процента. Продукт был произведен 27 мая 2026 года и был годен до 12 июля. Однако при вскрытии упаковки внутри обнаружилась плесень. Жалобу подали 23 июня, а покупка состоялась 22 июня. Производитель этого десерта – АО «ВБД». Аналогичный случай произошел в «Магнит» на улице Волкова. Там покупателю попался заплесневелый вишневый йогурт марки «Фругурт».

По результатам проверок Роспотребнадзор вынес юридическим лицам — владельцам торговых точек предостережение о недопустимости нарушения режимов хранения и сроков годности продуктов. Также они обязаны исключить продажу товаров, опасных для здоровья потребителей.

Ранее КП-Омск сообщала, что омским производителям спиртного на 4 месяца продлили срок уплаты акцизов

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