Омским производителям спиртного на 4 месяца продлили срок уплаты акцизов

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Омская налоговая служба опубликовала новость о том, что омские производители крепких спиртных напитков могут получить преференции по срокам уплаты акциза. Однако, данная мера действует только при условии банковской гарантии.

«До 28 декабря продлеваются сроки уплаты акциза по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 18 %, наступающие с 1 июля по 31 августа 2026 года. Такое продление применяется, если по 25 июля и по 25 августа 2026 года соответственно в налоговый орган гарантом будут представлены банковские гарантии, сроки действия которых истекают не ранее 1 марта 2027 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Омской области.

Также в ведомстве поясняют, что гарантии представляются на общую сумму, равную обязательствам лица по уплате в бюджет акциза по алкогольной продукции и авансового платежа по нему, сроки уплаты которых продлеваются.

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