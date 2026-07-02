Работницу из популярной сети омских кофеен обманули на 267 тысяч рублей

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Очередную жительница Омска стала жертвой мошенников, использующих старые схемы обмана. Омичке позвонил якобы представитель оператора сотовой связи, после чего она лишилась более четверти миллиона рублей.

Значительной финансовой потерей закончилось общение 25-летней работницы из популярной сети омских кофеен с неизвестным. Позвонивший мужчина представился сотрудником оператора сотовой связи и сказал, что обслуживание номера омички подошло к концу. Также звонивший предложил «простой выход» из ситуации — продлить договор дистанционно. Для этого мошенник попросил омичку продиктовать код из смс. После этого девушке стали названивать «представитель» портала Госуслуги и «следователь» ФСБ.

Традиционно девушку напугали возможным уголовным делом по причине «финансирования с ее карточки террористов» и уговорили перечислить все, имеющиеся сбережения на карте, на «безопасный счет». Только после того, как омичка перечислила все сбережения в размере 267 тысяч рублей, она осознала, что попалась на уловку телефонных мошенников, и отправилась писать заявление в полицию.

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