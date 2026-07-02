Омич организовал наркопритон в своей квартире

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Кировского округа Омска передала в суд дело 44-летнего безработного. Мужчину обвинили в организации наркопритона, об этом в ведомстве рассказали 2 июля.

По версии дознания, в апреле горожанин неоднократно предоставлял свою квартиру другим зависимым. Платой за вход служили запрещенные вещества, которые употребляли и хозяин, и гости. Омич давал посетителям приспособления для курения и место для отдыха.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УНК управления МВД России.

Посещавших притон привлекли к административной ответственности. Уголовное дело направлено в Кировский райсуд, фигуранту грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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