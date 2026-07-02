В НХЛ экс-лидер омского «Авангарда» перешел из «Чикаго» в «Тампу»

Фото: ХК «Авангард»

Экс-форвард «Авангарда», омский воспитанник Илья Михеев перешел в клуб НХЛ «Тампа-Бэй». Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн в соцсети Х*.

Контракт омича с «молниями» рассчитан на четыре года. Сумма сделки не озвучена.

Ранее мы уже писали, что Михеев не договорился о новом контракте с «Чикаго Блэкхоукс», где играл до того. В итоге игрок вышел на рынок свободных агентов без компенсации прежнему клубу, так как его прежний контракт просто закончился.

В регулярном чемпионате-2025/26 Илья провел 77 матчей, где забил 18 голов и отдал 18 результативных передач при полезности «+2». Всего на его счету 427 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Всего в НХЛ Михеев уже играл в трех клубах: помимо «Чикаго» это «Торонто» и «Ванкувер».

Также стало известно, что экс-нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре подписал контракт с «Локомотивом» на два года, о его уходе из стана «ястребов» мы сообщали.

* соцсеть заблокирована в России решением Роскомнадзора в 2022 году

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