Омский хоккейный воспитанник в НХЛ может уйти из «Чикаго» в другой клуб

Фото: ХК «Авангард»

В НХЛ омский хоккейный воспитанник, форвард Илья Михеев, скорее всего, покинет свой клуб «Чикаго Блэкхоукс» в статусе неограниченно свободного агента. Такова информация от генменеджера американской команды Кайла Дэвидсона.

Тем самым «черные ястребы» не получат за игрока никакой компенсации, сам он сможет подписать договор с любой командой лиги. Причиной стали неудачные переговоры о новом соглашении. Клуб рассматривал вариант обмена прав на Илью, чтобы другая команда получила приоритетное право на ведение переговоров с ним, но не сложилось.

По информации СМИ, финансовые запросы Михеева и его агента являлись одним из главных препятствий для сделки. Сам он рассчитывает на контракт с зарплатой свыше 5 млн долларов в год, что скорее больше возможностей «Чикаго». Несмотря на возможный уход из чикагских «ястребов», в состав «ястребов» омских он пока вернется вряд ли. Для игрока какие-либо варианты в НХЛ все же более приоритетны.

В самом «Авангарде» Михеев выступал до 2019 года, когда в сезон, вынужденно игравшийся в Балашихе, он в составе команды вышел в финал Кубка Гагарина.

Ранее мы писали, что «ястребы» опубликовали план своей предсезонной подготовки.

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