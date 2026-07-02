В Полтавке прошла генеральная репетиция открытия омской летней спартакиады

Фото: Ирина Ивахова

В Полтавке прошла заключительная репетиция открытия областной летней сельской спартакиады «Королева спорта». Степень подготовки к ней здесь оценил и областной министр спорта Алексей Ленберг, сообщила пресс-служба его ведомства.

«… Подготовка уже вышла на финишную прямую. Посетил генеральную репетицию церемонии открытия — это действительно масштабное и захватывающее зрелище. В программе задействованы лучшие творческие и спортивные коллективы региона. Особый символизм этому празднику придает то, что в этом году Омск носит почетное звание Культурной столицы, а Полтавка — первая Молодежная столица Омской области. Поэтому «Королева спорта» объединит не только спортивные достижения, но и богатый культурный потенциал нашего региона, а также молодежный колорит», — отметил министр.

Со 2 по 5 июля здесь состоятся турниры по волейболу, баскетболу, автомногоборью, легкой и тяжелой атлетике, армрестлингу и футболу. Соревноваться будут больше 1300 спортсменов.

«Мы здесь живем уже три недели. Полтавка молодцы. Все, что хотели, воплотили: по набору, по творческим коллективам, по участникам программы на поле. Мы с ними репетировали плодотворно. Это у меня 33-й праздник, поэтому опыт есть, уровень подготовки я вижу. Больше беспокойства о погоде, главное, чтобы не было дождя», — рассказал главный режиссер праздника Игорь Абраменко.

Торжественное открытие спартакиады состоится в пятницу, 3 июля, в 17:00.

Ранее КП-Омск писала, что «Авангард» подписал контракт с форвардом Егором Афанасьевым.

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