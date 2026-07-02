В Омске врачи получили «умные» камеры для ЛОР-диагностики

Новое оборудование помогает увидеть орган в режиме реального времени. Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Городская больница №6 Омска пополнила арсенал диагностического оборудования современными цифровыми камерами для оториноларингологов. Высокотехнологичные приборы открывают новые возможности как для врачей в постановке точных диагнозов, так и для пациентов в понимании своего состояния здоровья. Об оборудовании рассказали в региональном минздраве.

Новые аппараты представляют собой компактные камеры с высоким разрешением, предназначенные для детальной визуализации ушей, горла, носа и кожных покровов. Главная особенность оборудования — возможность синхронизации со смартфоном врача через Wi-Fi, что позволяет мгновенно сохранять снимки и видеозаписи осмотра.

«Теперь врач может не просто рассказать о проблеме, но и наглядно показать пациенту состояние его ЛОР-органов на экране. Пациент сам видит увеличенное изображение, что делает общение с доктором максимально прозрачным», — отметили в медицинском учреждении.

Сохраненные материалы позволяют отслеживать динамику лечения, сравнивать состояние до и после терапии, что критически важно для контроля эффективности назначенного курса. Возможность документировать каждый этап обследования помогает врачам принимать более обоснованные клинические решения.

Внедрение современных цифровых решений в омских больницах продолжается системно. Цифровизация здравоохранения стала одним из приоритетов регионального минздрава: электронные медицинские карты, телемедицинские консультации и современное диагностическое оборудование постепенно становятся стандартом работы медицинских учреждений области. Оснащение ЛОР-кабинетов «умными» камерами — очередной шаг к повышению качества и доступности специализированной медицинской помощи для жителей Омска и Омской области.

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