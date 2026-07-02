В Омске суд арестовал пенсионера, напавшего с ножом на водителя маршрутки

Водитель получил тяжелые увечья Фото: Ольга ЮШКОВА.

Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 64-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком нападении на водителя маршрутного такси. Мужчине инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел днем 18 июня 2026 года. Обвиняемый находился в салоне автомобиля «Газель», следовавшего по маршруту №305. Вблизи остановки общественного транспорта «КДЦ Кристалл» между пассажиром и водителем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область головы.

В результате нападения водитель получил серьезные травмы, включая открытую черепно-мозговую травму и повреждение глаза. Изучив представленные материалы и данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Расследование уголовного дела продолжается. Инцидент стал очередным случаем агрессии в отношении работников общественного транспорта, что вновь поднимает вопрос о необходимости усиления мер безопасности для водителей маршрутных такси и автобусов.

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