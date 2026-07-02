Омский водоканал зафиксировал рекордное потребление воды в жару

Скорые фильтры на сооружениях водоподготовки омского водоканала. Фото: пресс-служба омского водоканала.

Омский водоканал подвел итоги работы сооружений водоподготовки в июне текущего года. В жару, установившуюся в регионе, на предприятии зафиксировали увеличение отпуска воды в городскую распределительную сеть.

Для обеспечения горожан питьевой водой в июне омскому водоканалу потребовалось поднять и очистить 12 млн 630 тысяч кубометров воды. Самыми жаркими днями, когда сооружения водоподготовки подавали в Омск более 440 тысяч кубометров питьевой и технической воды стали 8, 22, 23 и 28 июня. Максимальная подача воды – 451 тысяча кубометров пришлась на вторник, 23 июня. Для сравнения, в среднем потребителям водоканала в сутки требуется 386 тысяч кубометров воды.

Июньские высокие температуры воздуха не стали испытанием на прочность для сотрудников предприятия. В омском водоканале были готовы к повышенному спросу на воду. Ежесуточно сооружения водоподготовки поднимали в среднем 436 тысяч кубометров воды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем забираемой воды из Иртыша увеличился на 7%. Как правило, активное потребление воды в жаркие дни начинается с 6 часов утра и продолжается до полуночи. Увеличение расхода также связано с поливом зеленых насаждений.

Кроме обеспечения горожан питьевой водой, омский водоканал оказал помощь районам Омской области, где случились аварийные ситуации на водопроводных сетях. Так, в начале июня автоцистерны омского водоканала подвозили воду жителям города Исилькуль. При возникновении аварийной ситуации на сетях водоснабжения в городе Таре на севере Омской области, компания направила местному поставщику воды резервный насос для скорейшего восстановления водоснабжения.

Напомним, мощность сооружений водоподготовки омского водоканала составляет 620 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Ранее пики водопотребления в омском водоканале традиционно фиксировали дважды в году: накануне Дня знаний и 31 декабря. Однако, в последние годы омичи стали потреблять меньше воды. Свою роль здесь играет увеличение парка прибора учетов и более рациональное отношение горожан к потребляемым ресурсам.