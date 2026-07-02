В Омске определили дату закрытия «Пешеходного Любинского»

По выходным центральная улица Омска превращается из автомобильной магистрали в просторную пешеходную зону. Фото: Роман Макарьев

Стала известна точная дата завершения работы проекта «Пешеходный Любинский» в текущем сезоне. Согласно официальному документу, подписанному мэром Омска Сергеем Шелестом, улица Любинский проспект будет закрыта для автомобильного движения по выходным вплоть до 27 сентября — последних выходных первого осеннего месяца.

В нынешнем сезоне традиционное перекрытие центральной магистрали для автомобилей в пользу пешеходов стартовало 24 апреля. С тех пор каждые выходные Любинский проспект превращается в главное общественное пространство Омска, где проходят уличные концерты, ярмарки, мастер-классы и перформансы местных творческих коллективов.

Решение продлить работу проекта до конца сентября стало уже доброй традицией для городской администрации. Изначально перекрытие улицы планировалось только на летний период, однако растущий интерес омичей и гостей города к формату открытых городских пространств вынуждает власти ежегодно пересматривать сроки.

Проект «Пешеходный Любинский» успешно развивается в Омске уже несколько лет, становясь визитной карточкой города в теплый сезон. Показательно, что в прошлом году пешеходная зона изначально должна была работать только до 31 августа, однако из-за рекордной популярности среди горожан сроки были продлены ровно на месяц — до 27 сентября. Нынешнее решение мэрии полностью повторяет успешный сценарий предыдущего сезона, подтверждая востребованность формата комфортной городской среды среди жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А куда бежать-то?»: объявленная в Омске беспилотная угроза выявила серьезную проблему

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru