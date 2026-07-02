В Омске объявлены поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Ориентировка на пропавшего ребенка. Фото: СУ СК России по Омской области

Следственное управление СК России по Омской области проводит проверку по факту исчезновения 11-летнего мальчика. Подросток ушел из дома утром 1 июля и до настоящего времени не вернулся, в связи с чем правоохранительные органы и волонтеры ведут активные поисковые мероприятия.

По данным следствия, мальчик проживает по адресу: город Омск, улица 3-й Красной Звезды, дом 115. Утром 1 июля он ушел гулять, но домой не вернулся. В ведомстве отметили, что это не первый случай — ранее подросток неоднократно самовольно уходил из дома.

Приметы разыскиваемого: Рост 140 см, волосы светло-русые, глаза карие, телосложение худощавое, русский.

Был одет: Черные джинсы с порванными коленками, красная кофта на замке, красная панама.

Следственный комитет обращается ко всем неравнодушным гражданам: если вам известна любая информация о местонахождении ребенка, немедленно сообщите в правоохранительные органы. В следственном управлении в круглосуточном режиме работает телефонная линия «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123. Также можно обратиться в полицию по номеру 102 или 112. Каждая минута важна — чем быстрее будет найдена информация, тем выше шансы на благополучное завершение поисков.

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