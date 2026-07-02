В районе Омской области отремонтируют дороги по решению суда

Фото: прокуратура Омской области

На приеме у прокурора Омской области Алексея Афанасьева жители Сосновского и Новоуральского сельских поселений Таврического района пожаловались на состояние местных улиц. Их обращения дали старт проверке, которая выявила системные нарушения дорожного законодательства.

Сотрудники прокуратуры Таврического района обследовали две трассы общего пользования — улицу Октябрьскую в селе Сосновское и улицу Юбилейную в поселке Новоуральский. Оказалось, что асфальтовое покрытие на этих участках буквально разрушается: зафиксированы просадки, выбоины, сколы кромки проезжей части. Такие дефекты серьезно затрудняют проезд и создают аварийные ситуации для водителей и пешеходов.

По закону именно местные администрации несут ответственность за содержание дорог общего пользования. Надзорное ведомство внесло главам поселений и районной администрации представления с требованием привести полотно в порядок. Однако чиновники не предприняли действенных шагов, и прокуратура была вынуждена обратиться в суд.

Служители Фемиды полностью поддержали позицию истцов. Теперь администрации Сосновского, Новоуральского сельских округов и Таврического района обязаны в установленный срок ликвидировать все повреждения на указанных дорогах. Как подчеркнули в надзорном органе, реальное исполнение судебных актов взято на особый контроль – прокуратура будет проверять ход ремонта до полного устранения нарушений.

Ранее КП-Омск сообщала, что власти одного из районов Омской области уже год не могут оборудовать остановку

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