Выручка омских сельхозпроизводителей выросла на 17%

Фото: Ольга ЮШКОВА.

По итогам 2025 года аграрии Омской области сдали 1,5 тысячи деклараций по единому сельскохозяйственному налогу — отчитались 231 юридическое лицо и 1 264 индивидуальных предпринимателя. Общая сумма исчисленного налога достигла 467 млн рублей, что на 43,5% (или почти на 142 млн) больше, чем годом ранее. Данные привели в УФНС по Омской области.

Такой прирост стал возможен благодаря росту доходов отрасли. Совокупная выручка производителей, по данным налоговой, увеличилась на 17 % и составила 54,8 млрд рублей, при этом расходы выросли умереннее — на 16 %. В целом налоговая база региона сформировалась на уровне 2 млрд рублей, что на треть превышает показатель 2024 года.

Ключевым драйвером позитивной динамики стал рекордный урожай. По данным Омскстата, валовый сбор зерновых культур достиг 4 000,8 тысяч тонн (+4,7% к 2024-му), масличных — 664,3 тысяч тонн (прирост почти на 49%), картофеля — 378,6 тысяч тонн (+15%). Животноводы также показали рост: производство скота и птицы в убойном весе увеличилось на 3,8% (до 139,8 тысяч тонн), а выпуск яиц превысил 861 млн штук (+5,5 %). Индекс цен на сельхозпродукцию в регионе сложился на уровне 104,5% к прошлому году.

Структура налоговой базы традиционно концентрируется на зернопроизводителях — их доля составляет 70,3%. На втором месте производители картофеля и овощей (9%), далее идут хозяйства смешанного профиля (6,5%), птицеводческие предприятия (5,3%), молочные фермы (4,6%), а также выращивающие однолетние травы (1,9%) и прочие породы крупного рогатого скота (0,6%).

Примечательно, что аграрии активно использовали право на снижение базы за счет убытков минувших лет — списано 566 млн рублей, что позволило сэкономить 11,6 млн налога. Эти средства останутся в распоряжении предприятий и могут быть направлены на развитие бизнеса.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области введен запрет на публикацию информации о БПЛА и работе ПВО

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