Омички готовы потратить летом всего 7,6 тысяч рублей на улучшение внешнего вида

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом омички потратят на красоту в среднем 7,6 тысяч рублей. Невысокую сумму затрат на свой внешний вид, дамы Омска объяснили тем, что в летние месяцы они не готовы на многотысячную радикальную смену образа. Поэтому, деньги пойдут только на поддержание имеющейся красоты.

Судя по данным опроса, проведенного среди экономически активных женщин города Омска, главным летним треном у омичек остается поддержание скромного внешнего вида: 38% омских женщин говорят, что летом им хочется выглядеть более естественно — без яркого макияжа и со скромными маникюром и прической. Несмотря на то, что средний летний бюджет омичек на поддержание своей красоты составил всего 7,6 тысяч рублей, есть в Омске женщины, имеющие другое мнение по поводу затрат «на себя, любимых». Так, 17% опрошенных омских женщин заявили, что готовы выделить до 30 тысяч рублей этим летом на походы в салоны красоты и на услуги частных мастеров.

Главным поводом записаться к бьюти-специалисту этим летом омички назвали: сборы в отпуск (38%), подготовка к торжественным событиям (21%), а также желание сменить образ без особого повода (13%). А самыми востребованными летними услугами будут у омских женщин: стрижка (30% опрошенных чаще рассматривают летом, чем в другое время года), маникюр (29%) и окрашивание волос (26%).

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