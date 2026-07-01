Омич выиграл 2,7 миллиона рублей в «Спортлото»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Омской области выиграл 2 702 490 рублей в лотерею. Удалось ему это в тираже «Спортлото «5 из 36», уточнили организаторы лотереи 30 июня.

Розыгрыш был проведен в 161 901-м тираже. Победитель пока не обратился за своим призом.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что участник купил билет на пять тиражей подряд за 375 рублей в мобильном приложении», — уточнили организаторы.

По правилам лотереи «5 из 36» выигрывает тот, кто угадает все числа в первом игровом поле билета и не угадает число во втором поле. Удачными для выигравшего оказались числа 9, 16, 17, 21, 29. Не угадал он число 2 во втором поле билета.

Всего в лотерее четыре категории, включая два крупных выигрыша. Приз и суперприз выигрывают те, кто угадал всю комбинацию из пяти чисел в первом поле и одного числа во втором. Выигрышную комбинацию определяют при помощи генератора случайных чисел.

Ранее КП-Омск писала, что в 2026 году жители Омской области по билетам лотерей, которые покупали на почте, выиграли более 18 млн рублей.

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