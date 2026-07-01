Не смешно, Петросян: омский фермер не проверил свое зерно на содержание пестицидов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Омской области продолжает «охоту» на фермеров, пытающихся сбыть свой урожай без надлежащих документов. В числе пойманных хитрецов оказался фермер по фамилии Петросян — Рубен Юрикович не провел испытания на содержание в его зерне пестицидов.

Несмешным выдался инспекционный визит специалистов омского Россельхознадзора к фермеру из села Сыропятское по фамилии Петросян. В ходе проверки необходимых для сельхозпроизводителя документов выяснилось, что Рубен Юрикович, при декларировании партий ячменя и рапса урожая 2025 года пренебрег важнейшей процедурой. В частности, глава КФХ Петросян не удосужился провести испытания на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, примененных при производстве зерна.

В ведомстве отметили, что отсутствие лабораторных исследований не позволяет исключить наличие в зерне остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов, вредных примесей и карантинных организмов. Непроверенная продукция создает риски для здоровья человека и животных. Кроме того, действия недобросовестных участников рынка нарушают принципы добросовестной конкуренции, ставя законопослушных производителей в заведомо неравные условия.

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