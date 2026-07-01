Молодой омич получил тяжелейшие травмы, врезавшись в столб на мопеде

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дорожно-транспортное происшествие с серьезным последствием произошло вчера, 30 июня, в Любинском районе. По предварительным данным, 19-летний житель поселка Камышловский врезался на мопеде в столб и попал с тяжелыми травмами в больницу.

Звонок о дорожном происшествии в поселке Камышловский поступил на пульт дежурного ОМВД России по Любинскому району в 20:55 часов. Выехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 19-летний местный житель, катаясь в вечернее время по поселку на мопеде, не справился с управлением и врезался на высокой скорости в фонарный столб. Удар бы такой силы, что юноша получил тяжелейшие травмами и на скорой помощи был доставлен в больницу, где в данный момент за его жизнь борются врачи. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

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