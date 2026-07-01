Налогов в Омской области собрали на 12,5% больше, чем год назад

Фото: материалы Общественного совета при УФНС РФ по Омской области

Член Общественного совета при региональном УФНС Игорь Федоров обнародовал свежие данные по налогам. За январь – май 2026 года с территории Омской области в консолидированный бюджет страны ушло 185 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: материалы Общественного совета при УФНС РФ по Омской области

В федеральную казну направили 80 млрд рублей, в областную — 104 млрд. По темпам роста доходов регионального бюджета Омская область вошла в четверку лучших в Сибири. При этом региональные показатели почти в три раза обогнали средние по России.

Основные поступления по-прежнему дают крупные предприятия. Десятка лидеров перечислила 119 млрд рублей — почти две трети от всех сборов. Их совокупные платежи за год выросли на 19%. Первое место в этом списке традиционно занимает Омский нефтеперерабатывающий завод.

Фото: материалы Общественного совета при УФНС РФ по Омской области

Интересная деталь: штат завода не самый большой в регионе, однако высокие зарплаты сотрудников стабильно выводят предприятие в лидеры по отчислениям налога на доходы физических лиц.

В целом группа «Газпром нефти», в структуру которой входит омский НПЗ, традиционно остается крупнейшим налогоплательщиком области. В регионе работают 31 дочерняя и 4 совместные компании «Газпром нефти», 15 из которых зарегистрированы непосредственно в Омске. По итогам 2025 года все структуры компании перечислили в консолидированный бюджет региона порядка 20 млрд рублей. В эту сумму, помимо прямых налогов, вошли и акцизные отчисления — они возвращаются в область и идут на ремонт дорог.

Кроме ОНПЗ, в десятку крупнейших налогоплательщиков региона вошли «Омсквинпром», AB InBev Efes, «Омсктрансмаш», «Газпромнефть – Снабжение», «Сибгазполимер», Сбербанк, логопарк «Звездный», «Автоматика-Сервис» и РЖД.

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