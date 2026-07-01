В Омске осужден гражданин Таджикистана за убийство, совершенное в 1997 году

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области сообщила о вынесении приговора по уголовному делу, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия. Суд признал 55-летнего уроженца Таджикистана виновным в убийстве, совершенном еще в первой половине марта 1997 года, и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как установили следствие и суд, преступление произошло в доме на улице 1-я Поселковая в Омске. Фигурант, знавший о том, что его 58-летний приятель продал гараж и выручил значительную сумму, задумал завладеть деньгами. В день трагедии мужчины распивали спиртные напитки, после чего гость нанес хозяину не менее трех ножевых ранений в область шеи. Жертва скончалась на месте.

Однако злоумышленник так и не нашел вырученные за гараж 18 миллионов рублей — потерпевший предусмотрительно спрятал их в тайнике, оборудованном в подвале. Не добившись цели, убийца покинул территорию России и долгие годы скрывался за рубежом, избегая правосудия.

Перелом в деле наступил только в июне прошлого года: подозреваемого задержали и доставили к следователю для проведения следственных действий. На всех этапах производства по делу мужчина отрицал умысел на убийство, настаивая на версии о случайном ударе, якобы нанесенном в ответ на оскорбления со стороны погибшего.

Тем не менее суд признал обвиняемого виновным в убийстве, сопряженном с разбоем. Помимо длительного срока лишения свободы, суд удовлетворил гражданский иск дочери жертвы и обязал осужденного выплатить ей 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, вызванного смертью отца.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске пассажир маршрутки напал на водителя и лишил его глаза

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