Приставы взыскали 750 тысяч алиментного долга с уехавшего в Москву отца

Мужчина долгое время не платил алименты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Азовского района добились полного погашения алиментной задолженности в размере 750 тысяч рублей. Должник, переехавший в столицу, ошибочно полагал, что с достижением сыном 18 лет все финансовые обязательства автоматически прекращаются, однако статья 113 Семейного кодекса РФ прямо указывает: долг, образовавшийся до совершеннолетия ребенка, подлежит взысканию в полном объеме. Об этом напомнили в ФССП России по Омской области.

Мужчина длительное время не работал официально и не поддерживал отношений с ребенком, из-за чего накопилась внушительная задолженность. После переезда в Москву он продолжал уклоняться от уплаты, считая проблему решенной с наступлением совершеннолетия сына. Приставы установили местонахождение должника и применили комплекс мер принудительного воздействия: арестовали денежные средства и ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

Ключевую роль сыграло личное общение пристава с уклонистом, которому подробно разъяснили последствия неуплаты. Мужчина узнал, что за злостное уклонение от алиментных обязательств предусмотрена уголовная ответственность по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также административные санкции. Восприняв доводы всерьез, должник приехал в Омск на личный прием и погасил всю сумму задолженности, которая теперь поступила взыскателю.

Кроме основного долга, получатель алиментов вправе обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки за несвоевременную уплату на основании пункта 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ, а также компенсировать все убытки в части, не покрытой неустойкой.

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