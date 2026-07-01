Нововведения для омичей: с 1 июля меняются правила сделок, переводов и пособий

С июля переводы через Систему быстрых платежей будут осуществляться с использованием ИНН Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые существенно повлияют на финансовую сферу, сделки с недвижимостью и социальную поддержку. Жители Омска, как и все россияне, столкнутся с новыми правилами оформления документов, переводов и получения льгот.

Сделки с недвижимостью: онлайн-формат

Теперь купить или продать квартиру можно полностью дистанционно, не посещая МФЦ, нотариуса или офис Росреестра. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) и подтверждение личности через Единую биометрическую систему (ЕБС). Подтвердить биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия». Важно отметить, что это лишь альтернатива: привычный способ оформления сделок при личной встрече остается в силе.

Переводы через СБП: обмен данными

С июля переводы через Систему быстрых платежей будут осуществляться с использованием ИНН. Пользователям не придется вводить номера карт — банки будут обмениваться данными автоматически. По мнению законодателей, это мера поможет в борьбе с мошенничеством и повысит общую безопасность финансовых операций.

Социальная сфера и финансы

Доступ к счетам детей: Родители, усыновители и опекуны получат право запрашивать у банков информацию о счетах и вкладах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Больничные для самозанятых: Те, кто застраховался в Социальном фонде в январе и исправно платил взносы, смогут получить свой первый оплачиваемый больничный лист.

Ужесточение правил по пособиям: «Правило нулевого дохода» для единого пособия станет строже. Уважительной причиной для отсутствия работы будет считаться только уход за членом семьи (например, пожилым родственником), а не за посторонним человеком.

Ограничения на кредиты: Центробанк вводит лимиты для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Тем, кто тратит на погашение кредитов более 50-80% своего дохода, будет сложнее получить новый займ.

Прочие изменения

Границы участков в ЕГРН: В Единый государственный реестр недвижимости начнут вносить точные границы земельных участков.

Рост пошлин для мигрантов: Значительно подорожает оформление документов для иностранных граждан. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 000 рублей (вместо 1920), вид на жительство — 30 000 рублей (вместо 6000), а гражданство РФ — 50 000 рублей (вместо 4200).

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