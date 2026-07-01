На 2026 год омский минтранс оставил один водный маршрут

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области утвердили железнодорожную маршрутную сеть на 2027–2029 годы без включения водного транспорта. Ранее оба вида перевозок входили в единый приказ, теперь речные линии выделены в отдельную документацию. Об этом говорится в приказе министерства транспорта региона.

На 2026 год в Омской области утвержден только один речной рейс — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы», судно будет курсировать в Усть-Ишимском и Тевризском районах. Ранее действовавшие направления «Омск — Большеречье» и «Центр — Зеленый берег» в новый документ не попали. Первый отменили еще в 2025 году, второй — весьма популярный у местных дачников — исключили сейчас.

Напомним, водные перевозки в регионе возобновили в 2021 году после длительного перерыва. Они субсидировались и оставались востребованными.

Сокращение коснулось и железнодорожных рейсов — с 2027 года перестанет ходить электричка до Сыропятского.

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