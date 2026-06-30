В Омской области перестраивают логистические схемы для поставок топлива

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Масштабная перестройка логистических маршрутов поставок нефтепродуктов началась в Омской области для стабилизации розничного рынка топлива. Об этом рассказал Виталий Хоценко в своих социальных сетях.
Процесс изменения транспортных потоков может спровоцировать кратковременные задержки с отгрузкой горючего в розничные сети. Ранее в регионе фиксировали отсутствие бензина на отдельных заправках из-за технических сбоев, а некоторые сети вводили жесткие ограничения до 10 литров на один автомобиль в сутки.
В целях пресечения искусственного ажиотажа на территории области начали действовать лимиты на заправку транспорта. В населенных пунктах и на автомагистралях бензин отпускают в объеме до 40 литров на одну машину, тогда как лимит на дизель равен 80 литрам в городах и 200 литрам на трассах.
Глава региона заверил население в постепенной нормализации ситуации на заправках и призвал сохранять спокойствие. Руководитель субъекта сослался на заявление заместителя председателя правительства России о наличии в стране достаточных резервов моторного топлива. В настоящее время автоцистерны продолжают развозить горюче-смазочные материалы по утвержденным графикам для гарантированного восполнения резервуаров АЗС.
Специалисты рекомендуют водителям заранее планировать маршруты с учетом возможных временных ограничений, заправляться при первой возможности и следить за официальными сообщениями о ситуации с поставками топлива. При длительных поездках целесообразно иметь запас горючего.
Своевременное информирование о изменениях в системе топливоснабжения помогает автолюбителям минимизировать неудобства и планировать поездки. Координация действий поставщиков, региональных властей и участников рынка способствует стабилизации ситуации с обеспечением населения горюче-смазочными материалами.
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