Прокуроры пообещали «исчерпывающий комплекс мер» по отношению к омским чиновникам

Жалобы прокурору на проблемы ЖКХ поступили из Омска и еще пяти районов Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный МАХ-канал Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу сообщил о массовых проверках ЖКХ региона. Активные действия местная прокуратура начала по результатам личного приема омичей заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым.

«По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в Омской области организованы проверки соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. По результатам личного приема заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева прокуратурой Омской области приняты к разрешению обращения жителей города Омска, Калачинского, Горьковского, Исилькульского, Таврического и Кормиловского районов области. В целях проверки изложенных доводов территориальными прокурорами с привлечением специалистов незамедлительно организованы проверочные мероприятия соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере», — говорится в сообщении МАХ-канала Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве пояснили, что омичи обратились на личном приеме заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева по вопросам ненадлежащей эксплуатации коммунальной инфраструктуры и необеспечения ее капитального ремонта. Также жители региона сообщили о проблема подключения к централизованным сетям водоснабжения и содержания общедомового имущества. По результатам проверочных мероприятий, и при наличии оснований, к омским областным и городским чиновникам, отвечающих за сферу ЖКХ, прокуроры пообещали «принять исчерпывающий комплекс мер» прокурорского реагирования.

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