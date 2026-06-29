Ни тела, ни денег: 59 тысяч потерял омич в попытке заказать по интернету проститутку

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Сотрудники отделения МВД по Называевскому району расследуют дело, возбужденное по заявлению местного жителя, которого обманули с помощью подставного сайта нелегальных интимных услуг. Мужчина пытался заказать «рабу любви», но по итогу лишился 59 тысяч рублей.

Уже стандартная схема мошенничества безукоризненно сработала на 47-летнем водителе из Называевского района. Мужчина решился заказать путану на найденном в интернете нелегальном сайте. В процессе общения сельчанина вначале попросили перевести небольшую сумму предоплаты в качестве гарантии его серьезных намерений, а после ему позвонил якобы владелец бизнеса, сказавший, что из-за ошибочных действий мужчины сайт перестал работать. Напуганный сельчанин перевел на «ремонт» сайта все, имеющиеся у него на карте деньги. И только утром осознав, что стал жертвой мошенников, пошел писать заявление в полицию. Правоохранители направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи с целью выяснить, куда по итогу ушли деньги незадачливого деревенского сластолюбца.

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