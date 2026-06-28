Вне контакта: страница «ВК» губернатора Омской области не обновляется уже более 2 недель

Самый популярный среди омичей аккаунт Виталия Хоценко не обновляется уже 16 дней. Фото: официальная страница Губернатора Омской области «ВКонтакте»

Официальная страница Виталия Хоценко, на которую подписано более 114 тысяч человек, не обновляется уже 16 дней. Последним сообщением на странице губернатора Омской области в социальной сети «ВКонтакте», стало поздравление омичей с Днем России.

Внезапно замерла некогда активная деятельность на странице губернатора Омской области в социальной сети «ВКонтакте». Последним сообщением от главы региона стало поздравление омичей с Днем России — оно появилось 12 июня. Отметим, что «замершая» страница губернатора Хоценко, была самой посещаемой из всех официальных аккаунтов главы региона: только постоянных подписчиков на этой странице насчитывается более 114 тысяч человек. Также добавим, что страница губернатора в мессенджере МАХ — жива, и продолжает постоянно обновляться.

Женщина по имени Лидия прикрепила фотографию новых цен на топливо, снятую якобы на одной из омских заправок. Фото: официальная страница Губернатора Омской области «ВКонтакте»

Несмотря на то, губернаторский аккаунт «ВКонтакте» заброшен уже более двух недель, омичи до сих пор пытаются донести через него до первого лица Омской области свои проблемы. В частности, сегодня, 28 июня, омичка по имени Лидия опубликовала в комментариях фотографию цен на топливо с подписью «Губернатор! Это нормально?». Судя по информации от Лидии, на одной из заправок стоимость бензина марки А-95 составляет 90 рублей, бензина марки А-92 — 88 рублей, дизельное топливо по безналу стоит 78 рублей, а оно же, за наличный расчет, обойдется покупателю в 75 рублей. Отметим, что пока «топливный вопрос» омички никто из властей не прокомментировал.

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