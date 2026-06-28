Вне контакта: страница «ВК» губернатора Омской области не обновляется уже более 2 недель

Официальная страница Виталия Хоценко, на которую подписано более 114 тысяч человек, не обновляется уже 16 дней. Последним сообщением на странице губернатора Омской области в социальной сети «ВКонтакте», стало поздравление омичей с Днем России.
Внезапно замерла некогда активная деятельность на странице губернатора Омской области в социальной сети «ВКонтакте». Последним сообщением от главы региона стало поздравление омичей с Днем России — оно появилось 12 июня. Отметим, что «замершая» страница губернатора Хоценко, была самой посещаемой из всех официальных аккаунтов главы региона: только постоянных подписчиков на этой странице насчитывается более 114 тысяч человек. Также добавим, что страница губернатора в мессенджере МАХ — жива, и продолжает постоянно обновляться.
Несмотря на то, губернаторский аккаунт «ВКонтакте» заброшен уже более двух недель, омичи до сих пор пытаются донести через него до первого лица Омской области свои проблемы. В частности, сегодня, 28 июня, омичка по имени Лидия опубликовала в комментариях фотографию цен на топливо с подписью «Губернатор! Это нормально?». Судя по информации от Лидии, на одной из заправок стоимость бензина марки А-95 составляет 90 рублей, бензина марки А-92 — 88 рублей, дизельное топливо по безналу стоит 78 рублей, а оно же, за наличный расчет, обойдется покупателю в 75 рублей. Отметим, что пока «топливный вопрос» омички никто из властей не прокомментировал.
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