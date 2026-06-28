Вчера, 27 июня, Омск масштабно отметил День молодежи. Праздник, прошедший под девизом «Молодость. Мечта. Гордость. Единство», собрал около 150 тысяч человек. Пять тематических локаций, десятки активностей, превратившие центр города в одну огромную, движущуюся и поющую площадь. О том, как это было — в фоторепортаже «КП-Омск».
Главной сценой всего действа стала Соборная площадь. Именно сюда уже с обеда стекались тысячи омичей и гостей города. Программа здесь была выстроена так, чтобы удержать внимание до самого вечера.
В 16:00 началась трогательная церемония чествования лучших выпускников. Вчера они принимали поздравления не только от родных, но и от всего города. Затем эстафету принял молодежный фестиваль «Город возможностей!», а в 21:15 на сцене прошло вручение молодежной премии губернатора Омской области.
Но главное, ради чего многие пришли сюда — музыка. Сначала народ разогревали кавер-группа «Каверсы» и гости из Новосибирска — «Айвазовский Оркестр». Их драйвовые ритмы заставили танцевать даже тех, кто пришел просто «посмотреть». А в 21:30 на сцене появилась главная звезда вечера — Полина Гагарина.
Толпа взорвалась. Ее хиты омичи пели хором так, что, казалось, дрожал воздух. Эмоции зашкаливали: кто-то снимал на телефон, не в силах оторвать взгляд, кто-то обнимал друзей, а кто-то просто плакал от счастья, подпевая знакомым с детства строкам. В Омске Полина Гагарина исполнила свои самые популярные хиты: «Кукушка», «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Бабочки» и другие.
Пока на Соборной гремела музыка, остальные площадки жили своей насыщенной жизнью. Любинский проспект превратился в одну большую зону мастер-классов и ярмарку локальных брендов. Здесь можно было купить авторские футболки и украшения, попробовать себя в народных промыслах или послушать лекции от Российского общества «Знание».
На площади Победы развернулся фестиваль «Безопасный город — безопасные дороги», приуроченный к 90-летию Госавтоинспекции. А в скейт-парке на улице Бударина кипела совсем другая стихия: там проходил региональный этап международного конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО». Юные спортсмены и танцоры демонстрировали невероятные трюки, доказывая, что уличная культура — это серьезно.
Не остались без внимания и семьи с детьми. В Городском саду работал кинотеатр под открытым небом, а для самых юных омичей прошла торжественная церемония вручения первых паспортов.
Главным арт-объектом праздника стали шесть фигур коней — символ свободы, силы и единства, которые в течение дня расписывали молодые художники из Омска и участники форума «Россия — Центрально-Азиатский регион».
А когда стихли последние аплодисменты в честь Полины Гагариной, праздник не закончился. Многие отправились в Успенский кафедральный собор, где в 23:00 началось ночное богослужение «Молитва молодежи об Отечестве».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Шик, блеск, красота: в Музыкальном – премьера «Летучей мыши» (16+)
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru