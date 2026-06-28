Праздник собрал 150 тысяч человек. Фото: Роман Макарьев

Вчера, 27 июня, Омск масштабно отметил День молодежи. Праздник, прошедший под девизом «Молодость. Мечта. Гордость. Единство», собрал около 150 тысяч человек. Пять тематических локаций, десятки активностей, превратившие центр города в одну огромную, движущуюся и поющую площадь. О том, как это было — в фоторепортаже «КП-Омск».

Эпицентр событий: Соборная площадь

Главной сценой всего действа стала Соборная площадь. Именно сюда уже с обеда стекались тысячи омичей и гостей города. Программа здесь была выстроена так, чтобы удержать внимание до самого вечера.

В 16:00 началась трогательная церемония чествования лучших выпускников. Вчера они принимали поздравления не только от родных, но и от всего города. Затем эстафету принял молодежный фестиваль «Город возможностей!», а в 21:15 на сцене прошло вручение молодежной премии губернатора Омской области.

Музыка на Соборной площади звучала весь день. Фото: Роман Макарьев

Но главное, ради чего многие пришли сюда — музыка. Сначала народ разогревали кавер-группа «Каверсы» и гости из Новосибирска — «Айвазовский Оркестр». Их драйвовые ритмы заставили танцевать даже тех, кто пришел просто «посмотреть». А в 21:30 на сцене появилась главная звезда вечера — Полина Гагарина.

Толпа взорвалась. Ее хиты омичи пели хором так, что, казалось, дрожал воздух. Эмоции зашкаливали: кто-то снимал на телефон, не в силах оторвать взгляд, кто-то обнимал друзей, а кто-то просто плакал от счастья, подпевая знакомым с детства строкам. В Омске Полина Гагарина исполнила свои самые популярные хиты: «Кукушка», «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Бабочки» и другие.

За концерт Полина несколько раз меняла наряды: от блестящего платья - до глухого черного. Фото: Роман Макарьев

Пространство возможностей: Любинский проспект и другие площадки

Пока на Соборной гремела музыка, остальные площадки жили своей насыщенной жизнью. Любинский проспект превратился в одну большую зону мастер-классов и ярмарку локальных брендов. Здесь можно было купить авторские футболки и украшения, попробовать себя в народных промыслах или послушать лекции от Российского общества «Знание».

В программе праздника было немало мастер-классов и активностей. Фото: Роман Макарьев

На площади Победы развернулся фестиваль «Безопасный город — безопасные дороги», приуроченный к 90-летию Госавтоинспекции. А в скейт-парке на улице Бударина кипела совсем другая стихия: там проходил региональный этап международного конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО». Юные спортсмены и танцоры демонстрировали невероятные трюки, доказывая, что уличная культура — это серьезно.

Фестиваль «КАРДО» собрал молодых и активных. Фото: Роман Макарьев

Не остались без внимания и семьи с детьми. В Городском саду работал кинотеатр под открытым небом, а для самых юных омичей прошла торжественная церемония вручения первых паспортов.

Главные символы и финальный аккорд

Главным арт-объектом праздника стали шесть фигур коней — символ свободы, силы и единства, которые в течение дня расписывали молодые художники из Омска и участники форума «Россия — Центрально-Азиатский регион».

Простора для творчества было много. Фото: Роман Макарьев

А когда стихли последние аплодисменты в честь Полины Гагариной, праздник не закончился. Многие отправились в Успенский кафедральный собор, где в 23:00 началось ночное богослужение «Молитва молодежи об Отечестве».

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