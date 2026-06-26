Шик, блеск, красота: в Музыкальном – премьера «Летучей мыши» (16+)

Фото - Александр Барановский.

Атмосферу спектакля его создатели сравнивают с брызгами шампанского – все играет, сверкает и веселится. Главный режиссер театра Татьяна Столбовская, которая поставила эту оперетту, считает, что «Летучая мышь» должна быть в репертуаре любого музыкального театра всегда. Дело в том, что эта великая во всех отношения оперетта – прекрасная школа мастерства для актеров, а для зрителей – отличная возможность расслабиться, отвлечься от проблем, насладиться красотой и услышать бессмертную музыку Штрауса.

Фото - Александр Барановский.

«Сейчас почему-то все стремятся к простоте в этом жанре и оперетта немного обытовилась, а музыкальный театр не может быть бытовым, это – праздник. Там, где поют, бытовухи, не может и не должно быть», - уверена Столбовская.

Фото - Александр Барановский.

Анекдотичная трагедия

Задачу воплотить на сцене омского Музыкального идею красивого праздника, Татьяна Столбовская поставила перед питерским художником-постановщиком Еленой Вершининой, художником по свету Ириной Вторниковой, хореографом-постановщиком Еленой Еремеевой и главным хормейстером Ангелиной Барковской.

Фото - Александр Барановский.

«Я им рассказала про идею свободы, которая есть в этом либретто. Оно подсказывает очень много вещей, которые хочется осмыслить. Так появились золотые клетки, в которых находятся некоторые персонажи. Юмористический подтекст этой пьесы «замыливает» глубокие смыслы. Внешне ситуация выглядит анекдотической, а на самом деле она очень трагичная», - говорит Татьяна Столбовская.

Фото - Александр Барановский.

Омичу все по плечу

Воплотить задумку режиссера – создать роскошную сценографию и костюмы - предстояло художнику-постановщику Елене Вершининой. В ее активе есть уже несколько «Летучих мышей» в разных театрах. И всякий раз результат получается разным.

Фото - Александр Барановский.

«Невозможно и не нужно все сделать одинаково, потому что все театры разные, с разными сценическими возможностями и, если хотите, характером, – поделилась подробностями работы Елена. – Мне хотелось, чтобы человек пришел после работы и отдохнул, чтобы у него был праздник с брызгами шампанского, золота, блестками.Ткани для костюмов специально закупали в Питере большими метражами. В Омском музыкальном театре замечательный художник по костюмам, заведующие цехами. Они потрясающе работают, пошивочный цех – просто мечта. С ними можно сделать что угодно – все будет красиво».

Фото - Александр Барановский.

Рассказ о семейных ценностях

Центральная женская роль – Розалинда. Это – любящая жена, которая дарит мужу заботу, окружая его теплом и домашним уютом и, таким образом, олицетворяет те самые семейные ценности, о которых сейчас много говорят. Эту роль в дубле исполняют две актрисы театра – Елена Билык и Евгения Шарыгина.

Фото - Александр Барановский.

«Партия Розалинды это, конечно, мечта. Пожалуй, серьезнее, круче и ответственнее в моей карьере роли еще не было. Мне повезло, - считает Евгения Шарыгина. - Постановочный процесс начался в апреле и очень много времени вместе с главным дирижером театра Юрием Сониным и педагогом по вокалу Нелли Абди мы потратили на работу именно с вокальным материалом. Юрий Аркадьевич всегда говорит, что в оперетте все должно звучать как брызги шампанского, чтобы классический вокал, был легким, подвижным и искрящимся. Этого мы и добивались».

Фото - Александр Барановский.

Все трудности преодолимы

Прямая противоположность Розалинде – ее муж Генрих фон Айзенштайн. Его партию исполняет Кирилл Кириллов, который выглядит в этой роли очень органично. Однако сам актер признается, что у него мало общего со своим персонажем.

Фото - Александр Барановский.

«Для меня такой образ не очень близок. Пришлось провести немалую работу, чтобы найти черты не нагулявшегося молодого человека, - смеется Кирилл Кириллов. – В моей карьере это - второй Штраус и вторая «Летучая мышь». В прошлой постановке я успел сыграть князя Орловского и та вокальная партия мне ближе, потому что я – баритон, а Айзенштайн - ярко выраженная теноровая партия».

Фото - Александр Барановский.

Перед премьерой постановочной команде пришлось особенно нелегко. Две недели до сдачи спектакля здание театра было занято подготовкой церемонии награждения «Золотой маски» и в итоге спектакль на сцене удалось собрать буквально за 3-4 дня. Сделано это было блестяще. Премьера «Летучей мыши» (16+), состоявшаяся в Омском музыкальном 25 и 26 июня, стала настоящим праздником и для зрителей, и для театра.

Фото - Александр Барановский.

Фото - Александр Барановский.