Охотугодье в Тюкалинском районе отдали в аренду на 49 лет

Торги выиграло предприятие из Краснодарского края Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Право аренды охотничьего угодья площадью свыше 38,4 тысячи гектаров в Тюкалинском районе Омской области получило ООО «Богородское», сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Торги за право аренды территории на 49 лет завершились 30 июня 2026 года. Участок расположен в границах пяти населенных пунктов и предназначен для промысловой, любительской и спортивной охоты, в том числе для научно-исследовательской деятельности.

На территории угодья официально зарегистрированы ондатры (1 489 особей), тетерева (1 137) и косули сибирские (385). Стартовая цена аренды составляла 39,8 тысячи рублей, но в результате конкуренции четырех коммерческих структур сумма выросла до 3,03 миллиона рублей.

Победителем стало ООО «Богородское» из Краснодарского края, зарегистрированное в апреле 2026 года для ведения охотничьей деятельности. Совладельцем организации выступает Антон Астапинко, а директором связанного фонда — Анна Пантич, которая также значится в списке руководителей благотворительного фонда «Догма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске под суд отправили еще двоих подозреваемых в убийстве студента

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru