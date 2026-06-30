В Омске под суд отправили еще двоих подозреваемых в убийстве студента

Одна из подозреваемых. Фото: скриншот видео прокуратуры Омской области

Сегодня, 30 июня, по ходатайству следствия Куйбышевский районный суд отправил за решетку последних двух подозреваемых в зверком убийстве омкого студента-историка. В целом по делу проходят шесть человек в возрасте от 20 до 25 лет. Расследует громкое дело СУ СКР.

Напомним, шесть фигурантов были задержаны вчера. По версии следствия, 20 июня они обманом заманили в безлюдное место студента одного из омских вузов. Там связали ему ноги и руки скотчем и утащили к заброшенному зданию по улице 10 лет Октября. Убили парня множественными ударами ножом. Тело обмотали мусорными пакетами и бросили в яму.

Как ранее сообщала КП-Омск, в наш город они приехали из других регионов. Жили здесь с мая, снимали квартиру. С погибшим познакомились по интернету.

В преступную группу входили как молодые парни, так и девушки. Мотивы жестокого убийства пока неизвестны. Подозреваемые выдвигают разные версии — от корыстного мотива до личной неприязни, возникшей к погибшему у одной из девушек.

Вчера суд отправил в СИЗО четверых из шести подозреваемых. Сегодня под арест до 28 августа отправились еще двое подозреваемых: 20-летняя девушка и 25-летний парень.

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