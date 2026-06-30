Плесень обнаружили в йогурте и творожном десерте в омских магазинах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плесень в молочной продукции обнаружили покупатели в супермаркетах Омска, сообщает надзорное ведомство.

Информация о нарушениях поступила через государственную систему мониторинга. Четвертого июня в супермаркете на улице Волкова покупатель приобрел вишневый йогурт и обнаружил внутри плесень. Позже аналогичная ситуация произошла в магазине на улице Заозерной, где местный житель купил творожный десерт с черникой — продукт также оказался с плесенью, хотя срок годности на тот момент еще не истек.

После выявленных нарушений региональное управление надзорного ведомства направило торговым сетям официальные предупреждения. Ведомство потребовало усилить контроль за условиями хранения продуктов и сроками их годности, а также прекратить продажу товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья покупателей.

Законодательство Российской Федерации предусматривает административную ответственность за нарушение требований к качеству и безопасности пищевой продукции по статье 14.43 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штрафы для юридических лиц и приостановление деятельности.

Специалисты рекомендуют жителям при покупке молочной продукции внимательно осматривать упаковку на предмет повреждений, проверять срок годности и условия хранения. При обнаружении признаков порчи продукта целесообразно сохранить чек и обратиться с жалобой в надзорные органы.

Ответственное отношение торговых сетей к контролю качества продукции и бдительность покупателей способствуют обеспечению безопасности продовольственных товаров в регионе. Своевременное выявление нарушений и применение мер административного воздействия помогают предотвращать реализацию некачественной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске под суд отправили еще двоих подозреваемых в убийстве студента

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru