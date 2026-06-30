Плесень обнаружили в йогурте и творожном десерте в омских магазинах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Плесень в молочной продукции обнаружили покупатели в супермаркетах Омска, сообщает надзорное ведомство.
Информация о нарушениях поступила через государственную систему мониторинга. Четвертого июня в супермаркете на улице Волкова покупатель приобрел вишневый йогурт и обнаружил внутри плесень. Позже аналогичная ситуация произошла в магазине на улице Заозерной, где местный житель купил творожный десерт с черникой — продукт также оказался с плесенью, хотя срок годности на тот момент еще не истек.
После выявленных нарушений региональное управление надзорного ведомства направило торговым сетям официальные предупреждения. Ведомство потребовало усилить контроль за условиями хранения продуктов и сроками их годности, а также прекратить продажу товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья покупателей.
Законодательство Российской Федерации предусматривает административную ответственность за нарушение требований к качеству и безопасности пищевой продукции по статье 14.43 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штрафы для юридических лиц и приостановление деятельности.
Специалисты рекомендуют жителям при покупке молочной продукции внимательно осматривать упаковку на предмет повреждений, проверять срок годности и условия хранения. При обнаружении признаков порчи продукта целесообразно сохранить чек и обратиться с жалобой в надзорные органы.
Ответственное отношение торговых сетей к контролю качества продукции и бдительность покупателей способствуют обеспечению безопасности продовольственных товаров в регионе. Своевременное выявление нарушений и применение мер административного воздействия помогают предотвращать реализацию некачественной продукции.
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