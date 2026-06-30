Автомобиль сгорел в микрорайоне Изумрудный берег в Омске

Черный дым от пожара был виден далеко за пределами микрорайона Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Автомобиль загорелся в микрорайоне Изумрудный берег в Омске. Сообщение о возгорании поступило от очевидцев около 13 часов. По данным свидетелей, транспортное средство вспыхнуло в непосредственной близости от жилого дома. Черный дым был виден из различных точек города.

«Автомобиль вспыхнул мгновенно», — рассказали очевидцы происшествия.

Специалисты экстренных служб выехали на место для установления причин произошедшего. Пострадавших нет. Локализация 12:58. Работали от МЧС России 2 единицы техники и 7 человек личного состава. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пожар потушен.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств. Своевременное сообщение о возгораниях и соблюдение мер предосторожности помогают предотвращать чрезвычайные ситуации в жилой застройке.

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