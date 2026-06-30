В Омске проведут проверку подвалов, их будут готовить под укрытия

Изображение носит иллюстративный характер Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, с 1 июля, в Омске начнутся проверки подвальных помещений. Их будут готовить под укрытия для жителей. Такое решение принято на совещании под председательством заместителя председателя правительства Омской области Алексея Ромахина.

Главная цель – оценить фактическое состояние подвалов, которые могут использоваться как убежища. Проверки будут проводить с участием надзорных органов, в том числе представителей Госжилинспекции. Особое внимание обратят на работу инженерных систем, вентиляцию и освещение. Если комиссия выявит нарушения, к управляющим организациям применят административные меры.

Кроме того, на совещании заслушали доклады глав округов о том, как выполнены предыдущие поручения – в частности, о проведенной инвентаризации таких помещений. Как отметил директор департамента общественной безопасности и заместитель мэра Антон Киселёв, ведомства продолжат совместную работу по нескольким направлениям.

Сейчас на муниципальном уровне уже ввели ежемесячные обязательные учения по гражданской обороне. Практические тренировки с жителями во всех округах проводят два раза в месяц. Эту практику решено сохранить. Кроме того, в подъездах многоквартирных домов появятся информационные стенды. На них разместят адреса ближайших укрытий и инструкцию, как действовать при сигнале «Внимание всем!».

Актуальная карта расположения убежищ опубликована на сайте мэрии. Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, по мере приведения новых подвалов в порядок их тоже будут добавлять на карту.

Ранее КП-Омск сообщала, что в одном из районов Омской области объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

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