В одном из районов Омской области объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

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Главное управление МЧС по Омской области сообщила сегодня, 30 июня, об опасном явлении в Омской области. На четыре ближайших дня в Шербакульском районе объявлена чрезвычайная —5 класс — пожарная опасность.

«Начиная с сегодняшнего дня и включительно по 3 июля 2026 года, в Шербакульском районе Омской области сохранится опасное явление: чрезвычайная — 5 класс — пожарная опасность. В связи с воздействием опасного метеорологического явления прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с возникновением ландшафтных (природных) пожаров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Главного управления МЧС по Омской области.

В ведомстве сообщают, что при таком уровне чрезвычайной пожарной опасности, чиновникам района рекомендуются определенные действия. В частности, главам муниципальных районов необходимо ввести особый противопожарный режим, а при необходимости — организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил РСЧС на стационарных пунктах управления. Также необходимо организовать информирование населения в СМИ и проверить готовность системы оповещения. Лесничествам и лесхозам подверженного пожарной опасности района, необходимо организовать контроль за проведением наземного патрулирования лесов в течение всего светлого времени, а в наиболее опасных местах — круглосуточно.

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