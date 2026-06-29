Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

В последний вторник июня, 30 числа, изнуряющая жара немного ослабит «хватку». Утром температура воздуха в Омске составит +18°С, днем и вечером +25 (по ощущениям +24...+23). Данные предоставил сервис «Яндекс.Погода».

В течение суток сохранится переменная облачность, осадки горожан не потревожат. Юго-западный ветер разгонится до 3,5-3,7 метра в секунду. При порывах скорость усилится до 15-17 м/с. Атмосферное давление завтра ожидается на уровне 743-744 миллиметров ртутного столба.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» сообщила о пятидневной опасности пожаров в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуляли до утра: как Омск отметил День молодежи — 2026

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru