Омская область и Беларусь планируют снимать совместное кино

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омская область может стать одной из главных площадок для совместных кинопроектов и развития креативных индустрий России и Беларуси. Такую оценку дал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в своем телеграм-канале. Поводом для комментария послужило выступление губернатора Виталия Хоценко на XIII Форуме регионов России и Беларуси.

Глава Омской области предложил создать общую «витрину креативных проектов» – платформу, которая объединит современное кинопроизводство и крупные фестивальные площадки союзных государств. Инициатива прозвучала в ходе пленарного заседания и уже получила поддержку экспертов.

Марат Баширов, однако, призвал не торопиться с громкими сравнениями. По его словам, называть Омск российским Голливудом пока преждевременно, но сам факт, что регион активно заявляет о себе не только внутри страны, но и на международных переговорных площадках, заслуживает внимания. Политолог подчеркнул, что креативная экономика и киноиндустрия – это не просто «хотелки» чиновников, а вполне работающий экономический инструмент, который способен привлекать многомиллионные инвестиции, развивать внутренний туризм и событийную индустрию. В качестве примера он привел европейские страны, где кинокомпаниям частично компенсируют затраты, чтобы они выбирали конкретные локации для съемок.

На форуме также были заключены соглашения, закрепляющие намерения дальнейшего сотрудничества. И это не единственное направление: как отметил Баширов, товарооборот Омской области с Беларусью за прошлый год вырос на 15%, а экспорт – на 30%.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске проведут проверку подвалов, их будут готовить под укрытия

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