В Омске преображается пляж «Центральный-2»

Фото: Сергей Сапоцкий

Несмотря на тридцатиградусную жару, строители не сбавляют темпов, чтобы уже к началу осени подарить горожанам современную комфортную зону отдыха на берегу Иртыша.

Ход работ: от демонтажа до бетонирования

Этот объект выбрали для благоустройства сами омичи. Пляж «Центральный-2» - один из победителей открытого голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы софинансируются из трех бюджетов. Общая стоимость контракта на второй этап составляет внушительные 95,4 миллиона рублей.

Как рассказал начальник Управления по реализации целевых программ БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Алексей Савиных, подготовительная стадия уже позади. Подрядчик, ООО «Возрождение», разобрал пришедшие в негодность покрытия, демонтировал старые малые архитектурные формы и коммуникации, не отвечавшие современным стандартам безопасности.

Алексей Савиных. Фото: Сергей Сапоцкий

- Сейчас на площадке активно идут строительные процессы - устанавливаются бордюры, бетонируются основания под будущие пешеходные маршруты и опоры освещения. Готовность объекта на текущий момент превышает плановые показатели и составляет 19 %, - прокомментировал ход работ Алексей Савиных.

Что появится на обновленном пляже

Проект второй очереди впечатляет масштабом. Главная «изюминка» - велодорожка с износостойким покрытием, которая протянется вдоль всей береговой линии. Для укрепления склона смонтируют подпорную стенку из габионов - металлических сеток с природным камнем, поверх которых уложат настилы из террасной доски, устойчивой к влаге и солнцу. Эти конструкции станут не только практичным инженерным решением, но и украсят набережную, создав живописные обзорные точки.

Пешеходные зоны и площадки для отдыха вымостят гранитной плиткой двух видов - прочной и морозостойкой. Кроме того, на территории появятся асфальтированный проезд для спецтехники и маломобильных граждан, новые лестничные спуски с ограждениями, теневые навесы, урны, скамейки, а также батуты. Не забыты и инженерные коммуникации: специалистам предстоит смонтировать опоры освещения, организовать систему электроснабжения и летний водопровод.

Каждому - свое место

Особое внимание в проекте уделено четкому зонированию пространства. Чтобы отдых был комфортным для всех, территорию разобьют на функциональные сектора. Автомобильный проезд отделят от велодорожки зеленой полосой с кустарниками, а саму велодорожку от пешеходной зоны - еще одним рядом насаждений. В свою очередь, прогулочные маршруты будут обособлены от мест для тихого отдыха, где установят скамейки и высадят крупномерные деревья, создающие спасительную тень в летний зной.

По словам Алексея Савиных, подрядчик должен сдать все объекты до 1 сентября. Руководство строительной компании заверило, что проблем с материалами и техникой нет, и работы ведутся одновременно на всем протяжении участка второй очереди - от сквера 200-летия Омского кадетского корпуса в направлении площади Бухгольца, где сейчас проводится благоустройство.

Завершающим аккордом благоустройства станет озеленение. Уже после окончания основных строительных работ агрономы городского УДХБ высадят крупномерные деревья между пешеходной зоной и велодорожкой, создав естественный зеленый барьер и дополнительную тень.

Продолжая начатое

Напомним, что в прошлом году, в рамках первого этапа благоустройства, на пляже уже установили габионы с настилами, проложили современные тротуары, обновили лестницу от улицы Короленко. Здесь же появились детские и спортивные площадки, душевые кабины, шезлонги и спасательные вышки.

После завершения проекта обновленная набережная обещает стать не просто местом для купания, а полноценным городским пространством для прогулок, спорта и спокойного отдыха у воды.

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