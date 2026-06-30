Оператор связи заплатит 600 тысяч рублей за «звонок-призрак» омскому абоненту

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Оператор сотовой связи заплатит 600 тысяч рублей за пропуск к омскому абоненту звонка с подменного номера. Инцидент, произошедший еще в марте текущего года, привел к потере крупной суммы у абонента. Разбирательство инициировала прокуратура Центрального округа города.

Проверка, инициированная надзорным ведомством, вскрыла факт нарушения правил оказания услуг связи. Установлено, что в марте 2025 года один из операторов, работающих на территории региона, не заблокировал входящий вызов из-за рубежа. Злоумышленники использовали технологию подмены номеров, замаскировав звонок под легальный российский контакт. Системы безопасности оператора не сработали должным образом, и вызов был пропущен в сеть без соответствующей проверки подлинности.

Этот, казалось бы, чисто технический сбой обернулся для омича потерей крупной суммы денег. Доверившись информации, полученной от лже-абонента, мужчина перевел на счета аферистов свои накопления в размере 529 тысяч рублей. По факту хищения денежных средств следственные органы уже возбудили уголовное дело, однако найти похитителей пока не удалось.

Прокуратура усмотрела в бездействии оператора состав правонарушения, квалифицируемого по части 2 статьи 13.2.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Речь идет о неисполнении оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи при выявлении признаков использования подменных номеров. Дело было направлено в судебный участок № 468 города Москвы (по месту регистрации юридического лица), где мировым судьей было вынесено постановление о взыскании с компании штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Омск рассказывала, что плачевным состоянием омского ЖКХ заинтересовались в генпрокуратуре

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