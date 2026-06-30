В Омске капитально ремонтируют ключевые сооружения для очистки стоков

Отстойник на очисных сооружениях канализации. Фото: пресс-служба омского водоканала.

Коммунальное предприятие продолжает ремонт сооружений, выполняющих ключевую роль в очистке городских стоков. В этом году капитальный ремонт ведется на пяти отстойниках, а текущий будет выполнен на тринадцати. Всего комплекс очистных сооружений канализации включает 8 первичных и 18 вторичных отстойников.

«Круглый год, 24 часа в сутки омский водоканал очищает сточные воды потребителей, поступающие на сооружения канализации. При непрерывной эксплуатации физический износ сооружений может привести к снижению качества очистки сточных вод, поэтому ежегодно проводится текущий ремонт и раз в пять лет – капитальный. Ремонт отстойников обеспечит необходимое качество очистки сточных вод и бережное отношение к экосистеме реки Иртыш», - рассказал главный инженер омского водоканала Денис Хохлов.

В настоящее время текущий ремонт восьми отстойников уже завершен, подрядная организация приступила к работам по капитальному ремонту двух отстойников, силами специалистов омского водоканала проводится капитальный ремонт еще одного отстойника.

Ремонт отстойника на очисных сооружениях канализации. Фото: пресс-служба омского водоканала.

В ходе капитального ремонта специалисты полностью восстановят ходовой путь сооружения и его механическую часть, смонтируют новый зубчатый перелив из алюминия. На стены, лотки и днище отстойника нанесут гидроизолирующий состав, проведут частичную или полную замену металлоконструкций первичных и вторичных отстойников.

Ремонтные работы на отстойниках планируется завершить в ноябре 2026 года. В производственной программе водоканала на эти работы предусмотрено около 70 млн рублей.