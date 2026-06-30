Молодая омичка перевела мошенникам 490 тысяч рублей с банковской карты матери

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Кормиловского района расследуют факт телефонного мошенничества, совершенного по отношению 21-летней местной жительницы. Киберпреступники заставили молодую сельчанку перечислить на «безопасный счет» 490 тысяч рублей с банковской карты матери.

Юная жительница Кормиловского района получила в мессенджере странное сообщение от бывшего классного руководителя. В нем педагог предупредил 21-летней девушку о том, чтобы она срочно ответили на звонок по телефону — с ней будет разговаривать следователь. Молодая омичка допустила роковую ошибку: она не позвонила автору сообщения, чтобы проверить пришедшую от него информацию, и ответила на поступивший звонок с неизвестного номера.

Звонивший представился правоохранителем и заявил, что на ее банковском счету и счету ее матери происходят подозрительные финансовые операции, которые могут привести к уголовному делу по статье о финансировании терроризма. А чтобы избежать неприятностей, «следователь» предложил «освободить» банковские счета. Следуя рекомендациям злоумышленников, девушка перевела сбережения матери в размере 490 000 рублей на «безопасный счет». По данному факту возбуждено уголовное дело.

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