Более 18 миллионов рублей выиграли омичи в лотерею, которую покупали на почте

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В УФПС Омской области подвели промежуточные итоги 2026 года по выигрышу жителями региона денег путем игры в лотерею, билеты которой приобретались в почтовых отделения Омской области. Суммарный выигрыш омичей составил 18,6 миллионов рублей.

Самые крупные выигрыши в лотереи, купленные в почтовых отделениях, были получены жителями трех районов Омской области: внезапными миллионерами стали счастливчики из Омского, Калачинского и Таврического подразделений Почты. Лотерейные билеты принесли им, в совокупности, 10 миллионов рублей. Также в ведомстве отметили, что наивысший спрос на лотерейные билеты в почтовых отделениях были зафиксирован накануне государственных праздников: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и День России.

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