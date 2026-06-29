Более 3 тысяч омичей обратились к врачам из-за укусов клещей

Лучшая защита от клещей - профилактика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 25 июня в медицинские организации региона обратились 3044 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 956 детей. Показатели не превышают среднемноголетние значения. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Ситуацию с клещевым энцефалитом на территории Омской области контролирует профильное ведомство, сообщает надзорная служба.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, в текущем году запланированы акарицидные обработки территорий. За прошедший период обработано более 3270 гектаров земель учреждений, кладбищ и парков. Организации, оказывающие услуги по акарицидным обработкам, должны иметь лицензию на деятельность по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в соответствии с Федеральным законом.

В 2026 году против клещевого энцефалита привито более 60 тысяч человек. В специализированных лабораториях исследовано 95,6 процента клещей, снятых с людей. Из них носителями боррелий оказались 11,9 процента, вирусом клещевого энцефалита — 2 процента, моноцитарного эрлихиоза человека — 2,2 процента, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза — 0,7 процента.

Специалисты рекомендуют жителям при посещении природных территорий заправлять брюки в сапоги или носки с плотной резинкой, заправлять верхнюю одежду в брюки, выбирать светлую однотонную одежду для лучшего обнаружения клещей. Целесообразно регулярно проводить самоосмотры, избегать посадки на траву, использовать репеллентные средства. После возвращения из леса необходимо осмотреть тело и одежду, не заносить в помещение свежесобранные цветы и ветки.

При укусе клеща следует обратиться в ближайший травматологический пункт. Снятый клещ доставляется для исследования на зараженность в лицензированные лаборатории. Своевременное обращение за медицинской помощью и начатое лечение помогают предотвратить развитие инфекций.

Контроль за эпидемиологической обстановкой и проведение профилактических мероприятий позволяют минимизировать риски для населения. Ответственное отношение жителей к мерам предосторожности при посещении природных зон способствует сохранению здоровья в период активности клещей.

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