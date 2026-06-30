На одной из городских помоек омичи обнаружили редкую живую птицу

Фото: скриншот с видео официальной страницы Управления по охране животного мира Омской области в соцсети «ВКонтакте».

Необычную находку сделали две омички на одной из улиц города. На перевернутых мусорных баках они увидели и запечатлели на видео каменную куропатку, родина которой — скалы и горы от Балкан до Китая и Гималаев, а также пустыни на высоте до 4600 метров.

«Каменная куропатка на асфальте жилого массива — это не шутка! Уникальные кадры сделали две внимательные омички — Вероника Гречина и Соня Степаненко. Девушки услышали незнакомый птичий голос, заметили необычное существо и не растерялись, начав съёмку. В объектив попал кеклик — азиатская каменная куропатка. Почему это сенсация? Эта птица не водится в Омской области. Как горная жительница оказалась на равнине — загадка!», — сообщается на официальной странице Управления по охране животного мира Омской области в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве опубликовали видеозапись омиче и предположили, что птица, скорее всего, сбежала из частного питомника, так как родиной кеклика являются скалы и горы — от Балкан до Китая и Гималаев, а также пустыни на высоте до 4600 метров.

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