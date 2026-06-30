Более 70% омичей проверяют работодателя, прежде чем отправить ему резюме

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство омичей предпочитают узнавать подробности о компании, прежде чем откликнуться на ее вакансию. О своей обязательно предварительной бдительности сообщили 71% омичей в опросе, который проводил портал по поиску работы SuperJob.

Омские представители экономически активного населения проявляют осторожность при поиске работы. Так, 71% омичей проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. В проверку входят как стандартные методы — чтение отзывов о предприятии и изучение черных списков омских компаний, так и «продвинутые» методы — изучение данных о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах. Также омские соискатели просматривают сайты и социальные сети потенциального работодателя, чтобы выяснить его активность, возраст присутствия компании на рынке, а также отзывы клиентов о продукции или услугах. При этом, омские мужчины более подозрительны: о проверке работодателей сообщили 74% из них против 69% среди омичек. Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чаще (78%), чем молодежь и старшее поколение (74%).

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