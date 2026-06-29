«Только не дворником!»: омичи назвали самые нежелательные профессии для своих детей

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП
Омичи назвали самые непрестижные профессии, которые могут выбрать их дети. Дворники и подсобные рабочие является главным «карьерным кошмаром» родителей из Омска, сообщает SuperJob, проводивший опрос городских семейных жителей.
Главным карьерным кошмаром омичей в мыслях о будущем их детей остается профессия дворника: ее назвали 12% респондентов. Второе место в антирейтинге получили рабочие специальности — детям не хотят такого будущего 11% омичей. В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также, на удивление, оказались полицейские и чиновники — заработавшие в антирейтинге худших по мнению омских родителей специальностей по 9% голосов. Следующей позицией стала — с 6% голосов — профессия учителя. Еще 5% омичей не желают своим детям военной карьеры. По 3% опрошенных не хотели бы видеть своих детей в должности бухгалтера, медика, водителя или менеджера по продажам, а 2% омичей против того, чтобы их наследники становились артистами, официантами, грузчиками и курьерами.
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