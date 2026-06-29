Духовный отдых: 23% жителей Омска пообещали слушать аудиокниги во время отпуска

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Портал «Авито» провел опрос среди экономически активного населения Омска на предмет общения жителей с литературой в предстоящий отпуск. Выяснилось, что 23% горожан планируют слушать аудиокниги во время отпуска.

Среди жанров аудиокниг для прослушивания в поездках омичи чаще всего выбирают детективы и триллеры — их отметили 36% опрошенных. Еще 21% отдают предпочтение классической литературе. Столько же омичей — 21% — будут слушать в дороге книги в жанре «Фантастика». При этом самым популярным местом для прослушивания аудиокниг остается поезд — именно этот вариант выбрал каждый пятый участник исследования. В то же время треть омичей признались, что «интеллектуальная дорога» их не привлекает: они не слушают никакие аудиокниги во время своих отпускных поездок.

Также результаты опроса показали, что альтернативой бумажной книге в поездках у омичей все чаще становится аудиоформат, позволяющий не отвлекаться от дороги, зрительно получая новые впечатления.

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