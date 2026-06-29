Омичей предупреждают погодных катаклизмах, которые возможны уже этим вечером

Фото: сайт Главного управления МЧС по Омской области

Омские спасатели предупреждают жителей города и области о возможных штормовых явлениях. По информации омского подразделения МЧС, ненастье с грозами и крупным градом начнется вечером 29 июня, и может затронуть весь регион.

«Внимание, омичи! В Омской области до конца дня ожидается непогода. Согласно штормовому предупреждению омских синоптиков, до конца дня 29 июня и ночью 30 июня 2026 года по Омской области ожидаются опасные явления: гроза, очень сильный дождь, сильный ветер — порывами 25 м/с и более, а также крупный град», — говорится на сайте Главного управления МЧС по Омской области.

Традиционно, омское МЧС призывает жителей региона соблюдать осторожность. В частности, не парковать авто под деревьями и рекламными щитами, во время грозы отключать электроприборы, а при граде — спрятаться в помещении. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, немедленно позвонить по телефону 101.

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